Serie C, il Giudice Sportivo: 2 turni a Remedi e Mignanelli. 1 a Sottil

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo di Serie C ha squalificato per un turno il tecnico del Catania Andrea Sottil. Per quanto riguarda i giocatori due giornate di stop per Lorenzo Remedi dell’Arezzo e Daniele Mignanelli della Viterbese, un turno di squalifica invece per Davis Curiale (Catania), Saber Hraiech (Imolese) e Marius Marin (Pisa).