Serie C, il Giudice Sportivo: dodici giocatori fermati per un turno

Il Giudice Sportivo della Serie C in base alle risultanze arbitrali della 35^ giornata a squalificato i seguenti giocatori per una giornata: Davide Bianchi (Vicenza), Ansoumana Sane e Andrea Peverelli (Viterbese), Mohamed Laaribi (Rende), Riccardo Casini (Arzachena), Toni Markic (Bisceglie), Tommaso Tentoni (Carrarese), Domenico Frare (Pontedera), Andrea Tiritiello (Fidelis Andria), Antonio Pergreffi (Piacenza), Giacomo Ricci (Pro Piacenza) e Alberto Acquadro (Triestina).