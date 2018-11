Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate a Caversazi

Il Giudice Sportivo di Lega Pro in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di Serie C ha squalificato per due giornate Denis Caverzasi del Monza. Una giornata di stop invece per Andrea Bottalico (Bisceglie), Alessandro vono (Cavese), Giuseppe Genchi (Potenza), Marco Comotto (Fermana), Jean Lambert Evans (Gozzano), Mattias Andersson (Juventus U23), Tommaso Silvestri (Catania), Luca Magnino e Simone Pesce (Faralpisalò), Magnus Troest (Juve Stabia), Dario Teso (Renate), Nicolas Schiavi (Novara), Francesco Vassallo (Robur Siena) e Abou Diop (Vis Pesaro).