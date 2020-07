Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate Casoli, Cappa, Checci e Giandonato

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali del primo turno dei play off ha squalificato per due giornate il calciatore del Teramo Riccardo Cappa “per aver proferito frasi offensive con tono minaccioso al termine della gara” e Giacomo Casoli del Catanzaro per “ aver ripetutamente proferito frasi blasfeme al rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo (r.proc.fed.,r.c.c)”. Squalificati per una giornata invece Federico Vazquez (V. Francavilla) e Matteo Piacentini (Teramo).

Per quanto riguarda invece le risultanze arbitrali delle gare dei play out il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate Lorenzo Checchi (Imolese) " per atto di violenza nei confronti di un avversario" e Manuel Giandonato (Olbia) "per aver commesso fallo da tergo su un avversario senza possibilità di giocare il pallone". Una giornata di squalifica invece per Nunzio Lella (Olbia), Edoardo Duca (Pergolettese), Ferdinando Vitofrancesco (Rende), Gianluca Carpani (Fano), Pasquale Di Sabatino (Fano), Hamza El Kaouakibi (Pianese), Shaka Mawuli (Ravenna), Benjamin Mokulu (Ravenna) e Sergio Sabatino (Sicula Leonzio)