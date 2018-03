Serie C, il Giudice Sportivo: due turni a Baldini e Damian

In base alle risultanze degli atti ufficiali susseguenti i match della 33^ giornata del Girone A, il Giudice Sportivo di Serie C ha squalificato per due giornate il tecnico della Carrarese Silvio Baldini per “per comportamento scorretto, offensivo e minaccioso verso un calciatore della squadra avversaria”. Per quanto riguarda i calciatori invece due giornate per Filippo Damian della Robur Siena e uno per Daniele Ghidotti (Prato), Danilo Piroli e Andrea Peana (Arzachena), Daniele Sarzi Puttini (Cuneo), Francesco Corsinelli (Pontedera), Andrea Montesano (Giana Erminio), Gianmarco Ingrosso (Pisa) e Alessio Benedetti (Viterbese).