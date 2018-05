Serie C, il Giudice Sportivo: due turni per Lanzano e Vicente

© foto di Giuseppe Scialla

Il Giudice Sportivo di Serie C a seguito delle risultanze ufficiali delle gare dei play off ha squalificato per due giornate Bruno Vicente della Juve Stabia e Mattia Lanzano del Piacenza. Fermati per una giornata invece Andrea Bovo e Luca Vignali della Reggiana e Massimiliano Pesenti del Piacenza.