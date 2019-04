Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 4 Aprile 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CODA ANDREA (VITERBERSE) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco. 245/605

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR)

LULLI LUCA (A.J. FANO)

SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAROTTA ALESSANDRO (CATANIA)

MISIN ALEX (FERMANA)