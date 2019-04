Serie C, il Giudice Sportivo: fermato per un turno il tecnico Capuano

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il Giudice Sportivo di Serie C, dopo la gara di recupero fra Siracusa e Rieti, ha fermato per un turno il tecnico di laziali Ezio Capuano “allontanato per comportamento non regolamentare in campo, non abbandonava il terreno di gioco ma si posizionava all’ingresso del tunnel degli spogliatoi (espulso, r.c.c.)”.