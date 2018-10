Serie C, il Giudice Sportivo: quattro calciatori fermati per due turni

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno ha fermato per due giornate i seguenti calciatori: Alessandro Sbaffo (Albinoleffe), Piersilvio Acampora (Paganese), Ferdinando Mastroianni (Pro Patria) e Amara Konate (Rieti). Fermati per una giornata invece Manuel De Luca (Alessandria), Alberto Filippini (Fano), Nicolo Gigli (Rieti), Alessandro Caporale e Alex Sirri (Virtus Francavilla), Lorenzo Schiaroli (Gubbio), Federico Nacci (Paganese) e Jonathan Rossini (Albissola)

Per quanto riguarda i club, queste le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo:

€ 1.500,00 A.J. FANO perché un proprio sostenitore lanciava sul terreno di gioco un ombrello che veniva intercettato dalla rete della porta difesa dal portiere della squadra avversaria (r.A.A.,r.proc.fed.e r.c.c.).

€ 1.500,00 AREZZO perché propri sostenitori in campo avverso rivolgevano ad un addetto federale reiterate frasi offensive (r.c.c.).

€ 500,00 PRO PATRIA perché propri sostenitori durante la gara rivolgevano reiterate frasi offensive verso l'arbitro (r.proc.fed.).

€ 500,00 CAVESE per comportamento antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio, veniva rallentata l'attività di raccattapalle impedendo una rapida ripresa del gioco.

€ 500,00 OLBIA per aver causato ritardo sull'orario d'inizio della gara