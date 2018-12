Serie C, il Giudice Sportivo: tre turni di stop per Zito

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per tre giornate Antonio Zito della Casertana “per aver colpito con un violento pestone sul petto un avversario rimasto a terra dopo un contrasto di gioco”. Due giornate invece per Danilo Pasqualoni della Pro Piacenza e Pablo Granoche della Triestina. Una giornata invece per Dario Polverini (Pro Piacenza), Cazim Suljic (Cuneo), Alessandro Gori (Paganese), Luca La Rosa (Arzachena), Saber Hraiech (Imolese), Simone Muratori (Juventus U23), Lorenzo Adorni (Monza), Gianluca Nicco (Piacenza), Fabio Maistro (Rieti), Andrea Venturini (Rimini) e Modibo Diakhite (Ternana).