© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Il Gubbio ha vinto l’anticipo del Girone B di Serie C contro il LR Vicenza Virtus. A decidere la gara una rete per tempo: Marchi nel primo tempo su calcio di rigore e De Silvestro in contropiede nella ripresa. Il Gubbio, che non vinceva da un mese, sale a quota 17 in classifica, mentre i veneti restano fermi a 24.