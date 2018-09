Serie C, il Corriere della Sera sui ripescaggi: "Colpo di scena"

"Colpo di scena. il Collegio di Garanzia dà ragione all’Entella e la riporta in Serie B": anche il Corriere della Sera si occupa delle vicende che stanno colpendo il calcio italiano, tra Serie B e C.

Nel dettaglio: "Ogni giorno un colpo di scena. La B non è più un campionato, è una telenovela. E ieri c’è stata una puntata per cuori forti: mentre ancora la battaglia sul format a 19 o 22 è accesissima, l’Entella festeggia il virtuale ritorno nel campionato dal quale è retrocessa a maggio. Il Collegio di Garanzia del Coni, riunito in prima sezione, ha riconosciuto infatti la «legittimazione processuale» del club ligure e ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena nel giudizio di primo grado del processo per le plusvalenze fittizie con il Chievo sia eseguita nel campionato 2017-18.

A luglio i romagnoli erano stati sanzionati con un -15,ma per il 2018-19. Sono però poi falliti e la Figc ha revocato loro l’affiliazione, di fatto facendo cadere nel vuoto le rivendicazioni dell’Entella che in tanto ha già giocato una partita in Serie C, 3-1 al Gozzano. La classifica dell’ultimo campionato di B va quindi riscritta, col Cesena retrocesso sul campo e l’Entella salva".