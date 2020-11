Serie C, il Livorno pareggia con la Juve U23. A Braken risponde Petrelli: finisce 1-1

vedi letture

Finisce 1-1 il recupero della quarta giornata di Serie C fra Livorno e Juventus U23. I labronici, con un campo dal primo minuto due dei quattro neo acquisti, passano in vantaggio al 72° grazie a Braken bravo a trasformare in rete da pochi passi un pallone di Gemignani. Il vantaggio dura però solo otto minuti con Petrelli che trova il gol del pari di petto su assist di Rafia. Nel finale è la Juve ad andare vicina alla vittoria con Correia che prima si vede respingere il tiro a botta sicura da Stancampiano e poi non arriva di un soffio sulla palla su assist di Troiano. Il Livorno sale così a 10 punti in classifica, mentre la Juventus aggancia Lecco e Pro Patria a quota 12.

Livorno-Juventus U23 1-1 (72° Braken; 80° Petrelli)