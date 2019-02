© foto di Giuseppe Scialla

Situazione tutt'altro che tranquilla al "XXI Settembre-Franco Salerno", dove questa sera alle 20.30 si sarebbe dovuta disputare, a porte chiuse, la sfida del Girone C di Serie C tra Matera e Bisceglie. La gara non si gioca a causa della rinuncia della formazione di casa: non essendoci più la Prima Squadra, in sciopero dichiarato da diverso tempo a causa del mancato pagamento degli stipendi, si è pensato potessero giocare, per l'ennesima volta, i ragazzi della Berretti, uniti ad alcuni elementi dell'Under 17, ma di questi non c'è traccia. Trascorsi i canonici 45 minuti dalle 20.30 in avanti, è praticamente ufficiale: il Matera perderà 3-0 a tavolino. A sorridere è solo il Bisceglie.