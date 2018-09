Serie C, il Monza batte la Feralpisalò. Pari tra Bisceglie e Vibonese

Alle ore 18:30 si sono giocate tre gare relative alla prima giornata di Serie C. Le prime due riguardavano il girone B. Nella prima 0-0 tra Vicenza e Giana Erminio, mentre il Monza ha vinto di misura il derby contro la Feralpisalò: decisivo il gol di Cori al 13’ della ripresa. Per il girone C pareggio per 1-1 tra Bisceglie e Vibonese. I pugliesi vanno vicini alla vittoria grazie al gol di Starita al 27’, subendo il pari nel finale firmato da De Carolis.