© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Termina 1-1 il posticipo della trentunesima giornata del Gruppo B della Serie C tra la capolista Pordenone e il Monza. Succede tutto nel primo tempo: padroni di casa in vantaggio all'11' con Candellone, ma al 36' arriva il pareggio di D'Errico. Con questo punto conquistato, la squadra di Tesser va a +8 in classifica sulla Triestina, mentre i ragazzi di Brocchi si portano a quota 48, agganciando il Ravenna in sesta posizione.