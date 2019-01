Serie C, il Novara batte l’Arzachena. Schiavi e Buzzegoli in rete

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Novara ha battuto nel posticipo della 22^ giornata di Serie C l’Arzachena per 2-0. Risultato giusto visto che dopo i primi 20 minuti – occasioni per Sanna e Cecconi – i sardi non sono riusciti a portare pericoli alla porta difesa da Di Gregorio. Dopo un primo tempo su ritmi blandi il Novara ha accelerato nella ripresa trovando il vantaggio al 55° con un colpo di testa di Schiavi e il raddoppio al 61° con Buzzegoli. Con questa vittoria i piemontesi si portano al settimo posto scavalcando Pisa e Pro Patria.