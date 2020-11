Serie C, il Padova espugna il Manuzzi di Cesena e vola in vetta al Girone B

Il Padova espugna il campo del Cesena nel posticipo del Girone B di Serie C. Dopo un primo tempo chiuso sul pari nonostante la maggiore pressione dei veneti, vicini al gol in almeno quattro occasioni, nella ripresa la squadra di Mandorlini sblocca la gara su calcio di rigore trasformato con freddezza dal solito Ronaldo, al quarto gol in stagione. Al 63° arriva il raddoppio con Della Latta che di testa approfitta di un cross di Ronaldo per battere Nardi. Con questa vittoria il Padova balza in testa superando Perugia e Carpi, mentre il Cesena resta inchiodato a quota 10 appena sopra la zona rossa della classifica.