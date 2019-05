Con un finale al cardiopalma la Virtus Entella conquista il primo posto sorpassando all’ultima curva il Piacenza e festeggia il ritorno in Serie B. Il Piacenza, che guidava la classifica con due punti di vantaggio sui liguri, cade infatti a Siena per 2-0, mentre i biancocelesti trovano quasi allo scadere – con Mancosu – il gol che serve per battere la Carrarese, sorpassare gli emiliani e tornare così fra i cadetti. Per quanto riguarda i play off l'Alessandria (3-0 sull'Albissola) conquista un posto superando il Pontedera che cade a Lucca. Proprio la Lucchese sarà la squadra che disputerà il play out contro il Cuneo per non retrocedere in Serie D.

Questi i risultati dell'ultima giornata nel Girone A di Serie C:

Alessandria-Albissola 3-0

Cuneo-Pro Patria 0-0

Virtus Entella-Carrarese 1-0

Gozzano-Arzachena 1-3

Lucchese-Pontedera 1-0

Olbia-Pro Vercelli 1-0

Pisa-Novara 3-0

Pistoiese-Arezzo 0-3

Robur Siena-Piacenza 2-0