Serie C, il Piacenza espugna Monza: decide il gol di Pesenti

È il Piacenza la prima squadra che raggiunge le "teste di serie" agli ottavi di finale dei playoff di Serie C. La squadra di mister Franzini ha vinto per 0-1 allo stadio Brianteo di Monza. Decisiva la rete, realizzata al 3' di gioco, firmata da Massimiliano Pesenti. Finale convulso con le espulsioni di Taugourdeau e Della Latta per gli ospiti, ma il Monza non è riuscito a segnare il gol qualificazione.