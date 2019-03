Vittoria in rimonta del Pisa contro la Pro Vercelli nel recupero della nona giornata di Serie C. I piemontesi passano in vantaggio dopo 24 minuti grazie a una rete di Morra e tengono fin quasi all’80°. Su un crosso di Minesso dalla sinistra però Milesi svirgola e batte il proprio portiere portando sul pari la squadra di casa che inizia a spingere alla caccia della vittoria trovando il gol all’ultimo minuto con Birindelli bravo ad anticipare tutti e battere di testa Nobile. I nerazzurri colgono così la quinta vittoria nelle ultime sei gare e agganciano proprio la Pro Vercelli alla terza sconfitta di fila.