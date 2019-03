Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Triplice fischio per il big match del Girone B: al “Nereo Rocco”, il Pordenone si è imposto nel derby con la Triestina col punteggio di 2-1, mettendo una serissima ipoteca sulla promozione in Serie B. La gara si mette subito nella direzione giusta per i “ramarri” con il gol di Candellone al 3’. Il raddoppio quando fa più male, cioè poco prima dell’intervallo con Burrai. Al 75’ Costantino ha riacceso le speranze per la Triestina, ma il Pordenone ha tenuto il risultato fino allo scadere. Il successo nello scontro diretto proietta in neroverdi a +10 sugli alabardati.