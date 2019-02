© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Pochi gol ma un solo pareggio nelle cinque partite di Serie C giocate nel tardo pomeriggio, tutte del Gruppo B della terza serie italiana. Il Pordenone ha la meglio sulla Vis Pesaro grazie all'unico gol dell'incontro, firmato da Candellone, mentre il Renate espugna Verona con lo stesso risultato. Pari e patta tra Ravenna e Giana Erminio, 1-1 il finale, ma l'impresa la fa il Gubbio, che a Fermo messe a frutto il gol di Chinellato per cogliere tre punti fondamentali per la propria classifica. Risale anche l'Albinoleffe, che lascia l'ultimo posto in classifica grazie al sorprendente successo casalingo sulla Ternana, sempre più lontana dalle posizioni di vetta.