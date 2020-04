Serie C, il presidente Ghirelli condivide le parole di Rezza: "Impariamo ad ascoltare..."

Parole di Rezza? Dobbiamo imparare qualche volta ad ascoltare in silenzio e capire fino in fondo. Se mi chiedi quando vorresti tornare in campo risponderei Ieri, non domani, vorrebbe dire che il Paese sta meglio. Però la salute va messa al primo posto". A parlare è Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro che quest'oggi, in una intervista a 'Radio 24', s'è espresso con parole di grande prudenza sulla possibilità che la Serie C torni in campo. "Abbiamo da applicare un protocollo sanitario in tutte le categorie del calcio. Il virus non fa distinzione. Abbiamo un problema relativo a più "Italie", a seconda del territorio e dei modelli sanitari"