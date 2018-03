Serie C, il programma dei recuperi: gare al 3 al 12 aprile

La Lega ha disposto che le sotto indicate gare, già rinviate a data da destinarsi, verranno recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati:

MARTEDI’ 3 APRILE 2018

> GIRONE A

ALESSANDRIA vs ARZACHENA Ore 14:30

LUCCHESE vs PISTOIESE Ore 20.30

MONZA vs PRATO Ore 14:30

PRO PIACENZA vs ROBUR SIENA Ore 14:30

VITERBESE CASTRENSE vs PIACENZA Ore 14:30

MERCOLEDI’ 4 APRILE 2018

> GIRONE B

A.J. FANO vs GUBBIO Ore 20.30

FERALPISALO’ vs RAVENNA Ore 16.30

VICENZA vs FERMANA Ore 18.30

MERCOLEDI’ 11 APRILE 2018

> GIRONE B

REGGIANA vs MESTRE Ore 18.30

GIOVEDI’ 12 APRILE 2018

> GIRONE B

SANTARCANGELO vs SUDTIROL Ore 14.30