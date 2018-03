Serie C, il punto sul Girone A - Livorno e Siena cadono, il Pisa vince

© foto di Federico Gaetano

Livorno e Siena cadono, il Pisa fa sentire il fiato sul collo alle prime della classe, anche se è complicato. Questo, in sintesi, il bilancio delle gare del Girone A di Serie C giocate ieri. Clamoroso il tonfo dei labronici, che cadono 0-2 in casa contro il Monza ora settimo, mentre i bianconeri capitolano di misura in casa del Pontedera alla soglia dei playoff. Il Pisa vince, appunto, e lo fa con tanti gol: 4-2 a Gorgonzola, in casa della Giana Erminio. Vittoria casalinga per la Carrarese, 2-0 sul Piacenza. Pareggi senza gol in Alessandria-Lucchese e Pistoiese-Viterbese. Arezzo corsaro a Piacenza contro il Pro (1-2), oggi alle 14.30 è in programma Arzachena-Prato.