Serie C, il Ravenna batte di misura la FeralpiSalò

© foto di Giovanni Padovani

Una rete di Broso al 62' ha permesso al Ravenna di vincere in casa della FeralpiSalò, in occasione del recupero della nona giornata del Girone B di Serie C. I giallorossi salgono così a quota 38 punti in classifica appaiando la Triestina che, però, ha gli scontri diretti a favore. Un ko non preventivato dai Leoni del Garda che perdono l'occasione di agganciare il terzo posto, restando al quarto posto a quota 45.