Serie C, il Renate torna a vincere e torna primo: battuto 2-0 il Lecco

vedi letture

Il Renate interrompe la striscia negativa e si impone contro il lecco nel match giocato alle 18:30 e valido per la Serie C, Girone A. Pantere avanti al 27’ con Giovinco, poi però costrette a giocare in dieci per l’espulsione rimediata da Damonte. La squadra di Diana trova però il raddoppio in avvio di ripresa con Maistrello. Il Renate sale dunque al primo posto con 16 punti in coabitazione con la Carrarese, mentre il Lecco resta a quota 12.