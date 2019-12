© foto di Andrea Rosito

Si sono conclusi i due anticipi validi per la 18esima giornata della Serie C. Nel Girone A vittoria del Siena contro il Como: 1-0, decisivo il gol di D’Auria. I toscani si portano al terzo posto in classifica, mentre i lombardi restano dodicesimi. Nel Girone B ko a sorpresa del Cesena che viene battuto 4-0 dal Fano. Ospiti subito avanti con un calcio di rigore, che costa l’espulsione a Brunetti. In gol Barbuti, Di Sabatino. ancora Barbuti e poi Kanis.