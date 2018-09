Serie C, il Trapani non si ferma: 2-1 al Siracusa e vetta solitaria

Il programma del sabato della quarta giornata di Serie C si è concluso in serata con la sfida tra Trapani e Siracusa. Vittoria per 2-1 da parte dei padroni di casa grazie alle reti di Taugourdeau e Ramos. Di Catania il gol che aveva riacceso le speranze per gli ospiti. Il Trapani resta così in vetta in solitaria con 12 punti, mentre gli ospiti restano fermi a tre punti dopo il secondo ko in stagione. Il week-end di campionato si chiuderà domani con due posticipi.