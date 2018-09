Serie C, Imolese-Albinoleffe finisce a reti bianche

Fonte: TuttoC.com

Si è conclusa poco fa la gara delle 18:30 tra un'Imolese al debutto tra i pro e l'AlbinoLeffe: 0-0 il finale di questa gara valevole per la 1^ giornata del Girone B.

Un primo tempo che ha visto i padroni di casa più propositivi in avvio ma pericolosi solo al 25' con un sinistro a lato di Belcastro, e la squadra ospite invece molto ordinata; più aggressiva nella ripresa la formazione di Alvini, che ha avuto l'occasione più ghiotta a circa 5 minuti dalla fine, quando Colombi ha mancato di un soffio l'impatto con il pallone in seguito a uno schema su calcio piazzato.

Posta in palio quindi divisa, le due squadre conquistano il primo punto della stagione.

Imolese-Albinoleffe 0-0