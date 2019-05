© foto di Giuseppe Scialla

Ultima giornata di campionato, squadra già sicura della salvezza e 587 chilometri da percorrere in una domenica con clima più invernale che primaverile. Si può senz'altro dire che non ci fossero le condizioni ideali per mettersi in viaggio al seguito della propria squadra, ma qualcuno lo ha fatto. E da Siracusa, nel settore ospiti dello stadio Veneziani di Monopoli, si sono presentati quattro tifosi siciliani. Quattro come i gol subiti dalla loro squadra dato che, per la cronaca, l'incontro è terminato 4-1 in favore dei pugliesi.