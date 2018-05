Serie C, inammissibile il ricorso dell'Arezzo contro la penalizzazione

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Attraverso una nota ufficiale, la Corte Federale di Appello, II Sezione, ha giudicato inammissibile il ricordo dell'Arezzo avverso, come da comunicato, le seguenti sanzioni:

- penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

- ammenda di € 1.000,00; inflitte alla reclamante per violazione degli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale - note nn. 9577/1001 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018 e 9576/1000 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)