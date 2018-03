Serie C, incontro al Viminale per il Progetto 3P

Oggi si è svolto al Viminale un incontro tra il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, accompagnato dalla Dott.ssa Daniela Stradiotto, Presidente dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive e Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro, accompagnato da Francesco Ghirelli, segretario generale. Al centro dell’incontro il Progetto 3P (Patto-Passione-Partecipazione). Investire energie ed intelligenze nella consapevolezza che al di là di tutte le misure di rigore che si possono mettere in campo, solo un cambiamento culturale può blindare il recupero della dimensione sociale del calcio. Al riguardo il Codice Etico che ogni club dovrà approvare, conterrà le condizioni e le modalità per concedere il gradimento ai tifosi, per l’accesso allo stadio. Il recepimento del Codice Etico è la condizione per mettere in sicurezza i club. Così come fondamentali diventano il regolamento d’uso dello stadio e il regolamento di comportamento del tifoso, che dovranno essere espressamente accettati dai tifosi all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento o dell’acquisto del titolo di accesso allo stadio. Il Presidente Gravina ha altresì presentato la giornata del prossimo 11 aprile quando, in Piazza San Pietro, parteciperanno all’Udienza di S.S. Papa Francesco, tutti i club di Lega Pro, bambine, bambini e ragazzi del campionato di IV categoria i quali giocheranno in tre piccoli campi attrezzati nella piazza. Nello stesso pomeriggio invece verrà discusso a Tor Vergata il progetto “I semi dell’etica” che Lega Pro e LUISS hanno creato al fine di sensibilizzare la cultura etica a partire proprio dalla scuole e dallo sport, coinvolgendo i club di Lega Pro e gli Istituti Scolastici. Il Prefetto Gabrielli ha manifestato condivisione per il progetto, sottolineando l’importanza per qualsiasi strategia che, in un clima di ampia condivisione con le Leghe e i club, favorisce la pacifica e tranquilla fruizione degli impianti per tifosi, famiglie e bambini. Lavorare in questa direzione, ha sottolineato il Capo della Polizia, apre lo scenario ad un calcio eticamente sostenibile, capace di comprendere come le Forze di Polizia, nell’attuale momento storico, sono prioritariamente impegnate in altri scenari operativi per garantire il più alto livello di sicurezza.