© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Episodio molto particolare nella gara di campionato tra Sambenedettese e Gubbio giocata ieri: al Riviera delle Palme infatti il primo assistente del direttore di gara, Francesco Santi della sezione di Prato, è stato costretto a lasciare il campo a pochi minuti dal termine della gara dopo aver subito un infortunio. Non essendoci in C il quarto uomo, l’arbitro Andrea Colombo di Como ha dovuto improvvisare, scegliendo il team manager di casa Pietro Buongiorno per sostituirlo. Ovviamente la cosa non è piaciuta alla panchina umbra (con il Gubbio sotto 2-1 nel risultato, ndr). Al termine di un conciliabolo con il direttore di gara si è arrivati ad una decisione quasi incredibile: fuori anche il secondo guardalinee e al suo posto spazio ad un dirigente del Gubbio come secondo assistente, per una sorta di par condicio. Per la cronaca, poco dopo è arrivato anche il 3-1 in favore dei padroni di casa a chiudere la contesa, ma nel frattempo il tecnico eugubino Galderisi aveva già dato in escandescenze guadagnandosi il rosso.