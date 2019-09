Serie C, Infantino trascina la Carrarese: 4-2 all’Olbia

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Carrarese batte nel posticipo l’Olbia e si porta alle spalle di Renate e Monza affiancando Alessandria a Novara a quota 11 punti. Protagonista della sfida contro i sardi è Saveriano Infantino autore di una doppietta. Ad aprire le marcature è però Tavano dopo 18 minuti con l’ex Teramo che raddoppia al 48° prima che Tedeschi firmi il tris per i toscani. Sembra tutto in discesa, ma l’Olbia non ci sta e nel giro di sei minuti con Biancu e Doratiotto riapre la gara mettendo paura ai gialloazzurri che però al 75° calano il poker con la doppietta personale di Infantino che condanna i sardi alla quarta sconfitta di fila in campionato.