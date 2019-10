Fonte: inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria

© foto di Federico Gaetano

Il Monza fa bottino pieno ad Alessandria per 4-1, contro la Juventus Under 23. Nel posticipo della settima giornata di Serie C girone A si vede tutta la differenza tra i progetti delle due formazioni in campo. La corazzata lombarda punta dritto a vincere il campionato a mani basse con un gruppo di categoria superiore, gli Under 23 bianconeri si affacciano al professionismo per fare esperienza e completare il percorso di crescita a conclusione della trafila giovanile.

Dopo il KO interno con il Siena, tra l’altro, la formazione di Brocchi non perde tempo a trovare riscatto: bastano i primi trenta minuti per mettere il match in discesa con le reti di Brighenti e Finotto (doppietta). Pecchia mescola le carte a inizio ripresa e dopo dieci minuti Mota Carvalho (a rete per la quarta partita consecutiva) accorcia le distanza correggendo a rete di testa un cross dalla destra di Han. Non basta di fronte alla maturità di Bellusci, Sampirisi e compagnia, che portano a quattro le marcature con Marchi sul finale. Il Monza si riprende il comando della classifica, la Juventus Under 23 interrompe la striscia positiva dopo quattro risultati utili consecutivi.