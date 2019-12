© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono giocati oggi due anticipi relativi alla 17esima giornata di Serie C. Nel girone A la Juventus U23 pareggia con il Como in extremis. Lariani avanti al 9’ con Marano, poi nel finale pareggio firmato Mulè. Como che sale così a quota 22 e aggancia Pro Vercelli e Albinoleffe all'ottavo posto, un punto in meno per la Juventus U23 che deve però recuperare due partite.

Nel Girone B finisce in pareggio anche il derby veneto tra ArzignanoChiampo e Virtus Verona. Al 'Menti' è la squadra di Fresco a passare in vantaggio al 28' Magrassi, mentre in avvio di ripresa è Rocco a firmare l’1-1. La Virtus Verona sale a 24, l'Arzignano a 15 e si tira momentaneamente fuori dalla zona playout.