© foto di Federico Gaetano

Nel posticipo della 16^ giornata di Serie C l’Arezzo batte in rimonta il Novara per 3-1 in una gara dove succede tutto nella ripresa. Al 49° gli ospiti passano in vantaggio con Sbraga su assist di Buzzegoli, ma sei minuti più tardi arriva il pari con Corrado. Al 77° arriva il primo episodio decisivo del match con Sbraga che spinge caso in area di rigore: per l’arbitro è fallo e dagli undici metri va Cutolo che non sbaglia. Il capitano aretino raddoppia poi nel finale trasformando un altro calcio di rigore, conquistato da Gori, per il 3-1 finale.