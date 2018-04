Serie C, l'Arezzo vince in rimonta: Olbia sconfitto per 3-2

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'Arezzo espugna Olbia nel match valido per il girone A di Serie C. Vittoria in rimonta, quella dei toscani, che dal 2-0 sono riusciti ad alzare la testa fino a conquistare i tre punti in palio col finale 2-3. Ragatzu al 2' e Biancu al 17' hanno illuso i padroni di casa, ma Cenetti al 29' e Cellini al 41' hanno rimesso la partita in parità. Cutolo, al 91', ha siglato la rete che ha permesso all'Arezzo di avanzare in graduatoria.