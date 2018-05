Serie C, l'ultima giornata: bagarre per il secondo posto in due gironi

GIRONE A

Dopo i festeggiamenti per la promozione in Serie B il Livorno chiude la propria stagione a Piacenza, contro una squadra già sicura di un posto nei play off, ma che punta a scavalcare l'Alessandria, impegnata in casa contro il Cuneo, in classifica. Certi del proprio piazzamento anche la Robur Siena, che andrà a Prato, e il Pisa, che riposerà. Alle spalle delle tre di testa invece sarà bagarre per migliorare la posizione finale in vista dei play off: la Carrarese se la vedrà contro l'Arezzo fra le mura amiche, il Monza ospiterà l'Olbia e infine la Viterbese sfiderà in casa un Pontedera alla caccia di punti per mantenere il decimo posto. Stesso obiettivo per la Pistoiese in campo contro il Gavorrano penultimo. A insidiare nono e decimo posto saranno la Giana Erminio, che andrà ad Arzachena, e Lucchese, che sfiderà in casa il Pro Piacenza.

GIRONE B

Il Padova chiuderà la propria trionfale stagione fra le mura amiche contro un Gubbio che ancora non può dirsi salvo, anche se il traguardo è a un passo. Alle spalle dei patavini sarà grande sfida per il secondo posto con Samb, Sudtirol e Reggiana appaiate a quota 52: i rossoblù sfideranno una Triestina che cerca tre punti per effettuare il sorpasso su un Mestre che sfiderà gli altoatesini, mentre per gli emiliani è prevista la trasferta contro un Teramo ancora in lotta per la salvezza diretta. Feralpisalò e Bassano saranno invece sul divano in attesa degli eventi per capire in quale posizione chiuderanno il proprio campionato: in programma c'è infatti lo scontro diretto fra Ravenna e Pordenone, mentre l'Albinoleffe si scontrerà contro il Vicenza. Il Santarcangelo proverà a conquistare la salvezza diretta nel derby contro il Ravenna già salvo, mentre la Fermana chiuderà in casa contro un Fano bisognoso di punti per chiudere la pratica e restare ancora un anno in terza serie senza doversi giocare tutto contro il Vicenza ai play out.

GIRONE C

Il Lecce chiude la propria stagione a Monopoli contro una squadra già certa dei play off, ma che punta a migliorare la propria posizione finale scavalcando un Cosenza impegnato in casa contro il Trapani che non può fare sconti dovendo difendere la seconda piazza dall'assalto di un Catania che chiuderà la stagione regolare in casa contro il Rende. La Juve Stabia invece andrà a far visita a una Reggina salva che vorrà salutare al meglio i propri tifosi. Sicure di un posto nei play off anche Casertana (sfida al Matera già salvo) e Sicula Leonzio (in campo a Siracusa) con l'ultimo posto utile che sarà un affare fra Virtus Francavilla, impegnata ad Andria, e Bisceglie, in campo contro un Fondi che sogna il sorpasso sulla Paganese in ottica play out. I campani chiuderanno in casa contro il Catanzaro.