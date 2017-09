Serie C, la 2^ giornata: spiccano Lecce-Trapani e Modena-Vicenza

GIRONE A

Sono tre i derby toscani in programma nella seconda giornata di Serie C e vedranno impegnate due delle grandi del girone come Pisa e Livorno: i nerazzurri se la vedranno in casa contro la Robur Siena, mentre gli amaranto andranno a far visita al Prato. La terza gara è invece quella fra Lucchese e Pontedera. Fra le squadre che hanno vinto all'esordio la Viterbese sfiderà l'Arzachena, mentre il Pro Piacenza se la vedrà sul campo della Carrarese, mentre il Monza andrà a Pistoia e l'Olbia farà visita al Gavorrano. L'Arezzo andrà in casa della Giana Erminio alla ricerca dei primi punti stagionali, mentre il Piacenza sfiderà il neopromosso Cuneo. Turno di riposo per l'Alessandria.

GIRONE B

Il Vicenza dopo il buon esordio è atteso da una trasferta insidiosa contro il Modena sul campo del Forlì, vista l'indisponibilità del Braglia. Il Padova invece ripartirà dallo scontro casalingo contro il Fano, mentre la Reggiana andrà a far visita alla Triestina che farà il suo esordio in campionato. Il Renate, dopo l'ottimo esordio in trasferta, ospiterà la Ferlpisalò cercando di replicare la prova di Padova. Trasferta insidiosa per il Ravenna in quel di Bassano, mentre la Sambenedettese farà visita alla Fermana e sfida fra vincenti fra Pordenone e Sudtirol. Dietro il Mestre andrà a Bergamo per sfidare l'Albinoleffe mentre il Stantarcangelo sfiderà il Gubbio in trasferta. Riposta il Teramo.

GIRONE C

Il big match della giornata andrà in scena domani sera al Via del Mare dove si incroceranno Lecce e Trapani, due delle favorite per la vittoria finale. Il Catania andrà invece a Caserta, mentre molti occhi saranno puntati sul derby calabrese Reggina-Catanzaro. Il Monopoli sfiderà il Fondi in trasferta, mentre il Bisceglie se la vedrà contro la Virtus Francavilla, con il Rende che andrà a sfidare l'Akragas. Il Matera andrà a far visita alla Sicula Leonzio all'esordio in Serie C. Cosenza-Paganese chiude il programma.