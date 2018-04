Serie C, la 36^ giornata: alta tensione in Sicilia. Padova prepara la festa

GIRONE A

Turno sulla carta abbastanza simile per Livorno e Robur Siena, club in lotta per il primo posto del girone: i labronici andranno a sfidare l'Arzachena in Sardegna, mentre i bianconeri se la vedranno contro un Cuneo che non può lasciare punti per strada nella lotta salvezza. Per la Carrarese invece c'è l'ennesimo derby toscano, questa volta con una Pistoiese che prova a conquistare un posto nei play off. Scontro importante sempre in questa chiave anche quello fra Monza e Giana Erminio, con l'Alessandria, in casa del Gavorrano, che potrebbe mettere la freccia e scalare qualche posizione. Per il Piacenza invece è in programma il derby cittadino contro il Pro Piacenza del duo Maccoppi-Lucci, grandi ex biancorossi. Chiude la parte alta della classifica Lucchese-Olbia. In coda invece occhi puntati sullo scontro diretto fra Prato e Arezzo, rispettivamente ultima e penultima forza del campionato.

GIRONE B

Potrebbe essere la giornata della festa in casa Padova, pronto a stappare lo champagne in quel di Fermo per la conquista della Serie B. La Sambenedettese seconda invece andrà a Pordenone in una trasferta molto insidiosa nonostante i risultati altalenanti dei neroverdi, ne potrebbe così approfittare la Reggiana che sfiderà l'Albinoleffe in trasferta, mentre il Bassano ospiterà un Gubbio alla ricerca di punti salvezza. contro diretto invece fra Sudtirol e Feralpisalò, appaiate a quota 46 col Mestre che riposa. Il Renate va invece a far visita a un Santarcangelo bisognoso di punti per mantenere la categoria specialmente visti gli impegni di Fano e Vicenza: i primi sfideranno la Triestina, mentre i secondi se la vedranno con un Ravenna salvo che però vorrà festeggiare fra le mura amiche coi suoi tifosi.

GIRONE C

La gara più importante della giornata è senza dubbio il derby siciliano fra Catania e Trapani, la seconda e terza forza del campionato, che daranno vita una sfida ad alta tensione in cui c'è in palio il secondo posto e la corsa alla vetta del Lecce. In chiave play off altri tre derby regionali come Casertana-Juve Stabia, Cosenza-Rende e Monopoli-Virtus Francavilla, con il Siracusa che spara di poterne approfittare ospitando in casa il Bisceglie. Nella seconda metà della classifica invece la Sicula Leonzio proverà a restare agganciato al treno play off andando a giocare in casa della Paganese, mentre il Matera andrà a far visita alla Fidelis Andria. Fondi-Catanzaro e Reggina-Akragas mettono invece in palio pesanti punti salvezza specialmente per le due calabresi visto che i siciliani sono già retrocessi in D e i laziali già certi di giocarsi i play out.