Serie C, la Casertana gioca in 9 e perde 3-0: Salandria e Rossi lanciano la Viterbese

Si è concluso con uno 0-3 il match tra Casertana e Viterbese che i padroni di casa hanno disputato con soli 9 giocatori in campo per via delle tante positività (ben 15) al Covid-19. La Lega Serie C ha comunque ritenuto di fare giocare la sfida, visto che la squadra aveva comunque a disposizione un numero sufficiente di calciatori. Ospiti in vantaggio al 19’ con Salandria, poi nella ripresa la doppietta di Rossi (un gol su calcio di rigore) ha sigillato il risultato. Con questo risultato la formazione laziale sale a quota 14 punti, +2 sulla zona playout, superando proprio i campani che restano invece a 12.