Finisce 1-1 il recupero della 15ª giornata del girone A di Serie C fra Alessandria e Juventus U23. I padroni di casa vanno in vantaggio a fine primo tempo grazie a una rete di Chiarello, entrato al 22° per Cambiaso infortunato, bravo a buttare dentro da posizione ravvicinata un pallone servitogli da Arrighini. Il pari invece arriva attorno all’ora di gioco con Zannimacchia che riceva dalla sinistra, e calcia col destro battendo Valentini. Questo 1-1 permette all'Alessandria di salire a quota 25 punti in classifica, mentre la Juventus U23 si porta a 22, con ancora una partita da recuperare.