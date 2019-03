Serie C, la Juventus U23 batte l'Albissola: decide un rigore di Bunino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus U23 porta a casa una vittoria importante in casa contro l’Albissola. Al Moccagatta i bianconeri, pur soffrendo per larghi tratti della gara, si sono imposti grazie a un calcio di rigore trasformato da Bunino al 75’. Terza vittoria consecutiva in casa per la formazione di Mauro Zironelli che sale in classifica a quota 32 punti, a quattro lunghezze dalla zona playoff. Quarta sconfitta di fila, invece, per l'Albissola che ha portato a casa solo due punti nelle ultime sei partite