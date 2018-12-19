Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Prima parte

Quest'oggi sono state pubblicate le liste dei giovani di serie svincolati dai club di serie C, secondo l'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia).
Di seguito tutti i nominativi seguiti dalla rispettiva data di nascita. Per agevolare la lettura, l'elenco è diviso in due parti:
:
CUNEO
BOSIA ALESSANDRO 29/01/02002
COLLORAFI EMANUELE 28/02/02001
GOZZANO
DEL CIOPPO GIOVANNI 29/01/02002
RENATE
CASAVOLA LORENZO 23/02/02001
DRAGONE BENITO 18/01/02003
BISCEGLIE
BELLINO GIUSEPPE 08/04/02004
BRUNO EMANUELE 02/05/02002
DE FILIPPO DAVIDE 14/05/02000
DEVINCENZO ANTONIO 15/08/02001
FILANNINO FRANCESCO 27/07/02001
FORENZA ALESSANDRO 17/11/02003
LAFORGIA ROBERTO 30/10/02003
PAOLILLO SIMONE 17/10/02000
VALENTE GAETANO 12/07/02001
VOGLIACCO VITTORIO 20/12/02000
GIANA ERMINIO
BARULLI MATTIA 19/05/02001
CORTESI DAVID 17/02/02002
RAIMONDI EMANUELE 23/01/02000
GUBBIO
ANGELONI THOMAS 30/05/02004
FRONDIZI FEDERICO 03/01/02004
GHANAM ESMAIL EHAB ESM 03/06/02000
PEDINI ROBERTO 05/08/02001
LUCCHESE
CAVANI MATTEO 08/04/02002
DEL CARLO GABRIELE 31/01/02000
FENILI TOMMASO 21/03/02002
GUZZO FEDERICO 11/04/02000
MARINARI MARCO 28/07/02001
MERLINO MANUEL 02/05/02001
PRO PIACENZA
ARGENTON NICOLO 08/01/02000
BOTTI DANIELE 17/05/02000
FERRARI SERGIO 22/01/02001
FURLAN MARCO 25/04/02003
TAHIRI JURGEN 26/06/02004
VITERBESE CASTRENSE
ARCURI RICCARDO 20/02/02002
BUZI GIORDANO 27/03/02003
CAPATI MAURO 06/01/02004
CAVALIERI MATTEO 12/02/02000
CHIAVARINO ALESSANDRO 02/08/02002
FILESI NICCOLO 08/01/02000
FRATICELLI ALESSANDRO 10/03/02004
GASPARRI NICOLO 12/05/02002
PIERI FILIPPO 05/08/02002
SACCHI JACOPO 29/04/02003
SCATENA GIACOMO 01/10/02002
SUGAMOSTO MATTEO 08/08/02003
ALMA JUVENTUS FANO
MISCI ETTORE 28/01/02001
ARZACHENA
CODINA SAMUEL 01/07/02003
FAEDDA DANIELE 02/09/02002
GALA FEDERICO 24/10/02000
MARIANO GIOVANNI 06/06/02001
MONTI MATTEO 22/06/02003
ROZZO ANDREA FRANCESC 12/10/02001
AURORA PRO PATRIA
FADIGATI MATTEO 12/01/02004
REGIS CRISTIANO 03/02/02000
CATANIA
D ARRIGO ANTONIO 25/01/02000
DANTO DOMENICH 02/07/02003
FERRAROTTI SALVATORE 17/05/02002
FLORIO SAMUELE 06/04/02001
MASCARA MARCELLO 07/10/02002
ROSANO ANDREA 23/01/02000
RUSSO GABRIELE 20/05/02002
ACCARINO LUCA 13/05/02004
AVITABILE ROBERTO 07/05/02003
BELLAROSA CIRO 30/08/02002
BIFANO GIOVANNI 16/01/02002
BOTTIGLIERI EMANUELE 11/06/02003
BROGNA ANTONIO 26/03/02001
CAPPUCCIO MATTIA 17/01/02003
CAPUOZZO CARMINE 06/04/02002
COPPOLA ALFONSO 03/12/02002
COSENZA ANDREA 03/02/02003
DE LAURENTIS LUIGI 26/04/02003
DI DOMENICO VINCENZO 30/01/02002
DI GENNARO DAVIDE 02/01/02001
DI NOCERA EMANUELE 19/07/02004
DONATELLI LUIGI 23/07/02004
ESPOSITO ANTONIO 15/06/02004
ESPOSITO UMBERTO 19/08/02004
GUADAGNI ELIA 11/10/02002
GUASTELLA ARTURO 11/11/02001
ISTRICE EMMANUEL 31/10/02003
MAGLIONE ALESSANDRO 08/04/02001
OLIVA LUIGI 27/08/02002
PALLADINO PIERPAOLO 05/03/02003
PISCITELLA GIANPIERO 25/03/02002
RENIS VINCENZO 09/02/02001
RICCIO EMMANUEL 02/05/02003
RUSSO GIUSEPPE 11/11/02003
SORRENTINO SALVATORE 21/02/02004
VITA ANTONIO JUNIOR 02/04/02002
VORZILLO DOMENICO 24/06/02002
CASERTANA
ANGELINO LUIGI 16/09/02004
CALENDA RAFFAELE 12/08/02003
CAPUTO ALESSANDRO 05/10/02002
CONTE ANTONIO 09/06/02000
D'AGOSTINO MARIO 03/10/02001
DEL GIUDICE ANTONIO 01/05/02004
FIORE PASQUALE 30/01/02002
PISCITELLI GIUSEPPE 16/08/02001
PORRINO ANNINOGIUSEPPE 16/03/02001
SPERATI SALVATORE 11/10/02002
VIGLIONE SIMONE 10/06/02002
PRO VERCELLI
AIASSA ANDREA 10/07/02000
BRUSCO PAOLO 04/05/02001
PAOLUCCI NICCOLO 12/02/02004
RIETI
CAMMAROTA SIMONE 15/02/02000
CASTELLANO CHRISTIAN 14/07/02001
CAVARIANI FEDERICO 28/04/02001
CICCOTTI CHRISTIAN 15/03/02000
DELLE MONACHE ANDREA 01/06/02000
FLORIDI NICOLO 24/09/02001
GAMBINO GABRIELE PIO 02/10/02002
GERINI NICHOLAS 18/05/02000
LIBERALI LUDOVICO 20/05/02000
RENZI RENATO 18/06/02002
VENTURINI MATTIA 01/05/02001
FERMANA
DEMOSKI JUSUF 23/09/02000
MARINUCCI JACOPO 03/12/02002
MORA DAVIDE 26/08/02001
PAOLUCCI GIAMPAOLO 24/12/02002
RAPARI NICHOLAS 06/09/02001
VALLATI DANIELE 17/01/02003
SUDTIROL
BOCCHIO LORENZO 10/05/02002
IMOLESE
ALOE MATTEO 03/05/02004
BOUHAMDI FIRAS 10/07/02000
DONATI GIULIO 25/03/02000
LA VERSA CARMELO 17/01/02003
PERNA DARIO 27/08/02000
RAPISARDA FABRICIO 15/07/02000
MATERA
ALLEGRETTI VITO 06/04/02002
CALICCHIO FRANCESCO 27/02/02002
CANGIULLI ANDREA 20/08/02000
CAPPIELLO MARIO 12/01/02001
CASANOVA TOMMASO 08/08/02001
CASTORO ALESSANDRO 01/08/02002
CIANCIOTTA VINCENZO 06/04/02000
CIARFAGLIA NICOLA 18/08/02000
COLUCCI VITO 12/05/02000
DEL VECCCHIO MATTIA 13/09/02003
INTRONA STEFANO 21/02/02000
LAVACCA DAVIDE 26/09/02001
LOPEZ EDOARDO 05/07/02001
LOSPALLUTO GIANCARLO 18/01/02003
MARRAFFA DAVIDE 30/11/02002
MATERA FRANCESCO SAVER 13/09/02000
OLINDO ANDREA 19/03/02002
PAOLICELLI MARCO 12/04/02000
PAPANGELO GIANPIERO 08/05/02002
PIZZI DANILO 19/12/02003
POLISENO GIACOMO 27/01/02000
RANIERI GIANVITO 21/04/02000
SCARDIGNO DANIELE 13/01/02004
SCIANDIVASCI ALESSANDRO 08/05/02001
SIMONE NICHOLAS 27/10/02000
STRIPOLI DARIO 04/05/02000
TEDONE AYRTON JOSE 15/07/02002
TRANI MARIO 03/08/02002
UGONE CHRISTIAN T 02/09/02002
VILLANO ANTONIO 27/04/02002