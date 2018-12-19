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La Giovane Italia
Serie C

Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Prima parte

19.12.2018 16:10 di Alessio Calfapietra   articolo letto 646 volte

Quest'oggi sono state pubblicate le liste dei giovani di serie svincolati dai club di serie C, secondo l'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia).

Di seguito tutti i nominativi seguiti dalla rispettiva data di nascita. Per agevolare la lettura, l'elenco è diviso in due parti:
:

CUNEO
BOSIA ALESSANDRO 29/01/02002
COLLORAFI EMANUELE 28/02/02001

GOZZANO
DEL CIOPPO GIOVANNI 29/01/02002

RENATE
CASAVOLA LORENZO 23/02/02001
DRAGONE BENITO 18/01/02003

BISCEGLIE
BELLINO GIUSEPPE 08/04/02004
BRUNO EMANUELE 02/05/02002
DE FILIPPO DAVIDE 14/05/02000
DEVINCENZO ANTONIO 15/08/02001
FILANNINO FRANCESCO 27/07/02001
FORENZA ALESSANDRO 17/11/02003
LAFORGIA ROBERTO 30/10/02003
PAOLILLO SIMONE 17/10/02000
VALENTE GAETANO 12/07/02001
VOGLIACCO VITTORIO 20/12/02000

GIANA ERMINIO
BARULLI MATTIA 19/05/02001
CORTESI DAVID 17/02/02002
RAIMONDI EMANUELE 23/01/02000

GUBBIO
ANGELONI THOMAS 30/05/02004
FRONDIZI FEDERICO 03/01/02004
GHANAM ESMAIL EHAB ESM 03/06/02000
PEDINI ROBERTO 05/08/02001

LUCCHESE
CAVANI MATTEO 08/04/02002
DEL CARLO GABRIELE 31/01/02000
FENILI TOMMASO 21/03/02002
GUZZO FEDERICO 11/04/02000
MARINARI MARCO 28/07/02001
MERLINO MANUEL 02/05/02001

PRO PIACENZA
ARGENTON NICOLO 08/01/02000
BOTTI DANIELE 17/05/02000
FERRARI SERGIO 22/01/02001
FURLAN MARCO 25/04/02003
TAHIRI JURGEN 26/06/02004

VITERBESE CASTRENSE
ARCURI RICCARDO 20/02/02002
BUZI GIORDANO 27/03/02003
CAPATI MAURO 06/01/02004
CAVALIERI MATTEO 12/02/02000
CHIAVARINO ALESSANDRO 02/08/02002
FILESI NICCOLO 08/01/02000
FRATICELLI ALESSANDRO 10/03/02004
GASPARRI NICOLO 12/05/02002
PIERI FILIPPO 05/08/02002
SACCHI JACOPO 29/04/02003
SCATENA GIACOMO 01/10/02002
SUGAMOSTO MATTEO 08/08/02003

ALMA JUVENTUS FANO
MISCI ETTORE 28/01/02001

ARZACHENA
CODINA SAMUEL 01/07/02003
FAEDDA DANIELE 02/09/02002
GALA FEDERICO 24/10/02000
MARIANO GIOVANNI 06/06/02001
MONTI MATTEO 22/06/02003
ROZZO ANDREA FRANCESC 12/10/02001

AURORA PRO PATRIA
FADIGATI MATTEO 12/01/02004
REGIS CRISTIANO 03/02/02000

CATANIA
D ARRIGO ANTONIO 25/01/02000
DANTO DOMENICH 02/07/02003
FERRAROTTI SALVATORE 17/05/02002
FLORIO SAMUELE 06/04/02001
MASCARA MARCELLO 07/10/02002
ROSANO ANDREA 23/01/02000
RUSSO GABRIELE 20/05/02002
ACCARINO LUCA 13/05/02004
AVITABILE ROBERTO 07/05/02003
BELLAROSA CIRO 30/08/02002
BIFANO GIOVANNI 16/01/02002
BOTTIGLIERI EMANUELE 11/06/02003
BROGNA ANTONIO 26/03/02001
CAPPUCCIO MATTIA 17/01/02003
CAPUOZZO CARMINE 06/04/02002
COPPOLA ALFONSO 03/12/02002
COSENZA ANDREA 03/02/02003
DE LAURENTIS LUIGI 26/04/02003
DI DOMENICO VINCENZO 30/01/02002
DI GENNARO DAVIDE 02/01/02001
DI NOCERA EMANUELE 19/07/02004
DONATELLI LUIGI 23/07/02004
ESPOSITO ANTONIO 15/06/02004
ESPOSITO UMBERTO 19/08/02004
GUADAGNI ELIA 11/10/02002
GUASTELLA ARTURO 11/11/02001
ISTRICE EMMANUEL 31/10/02003
MAGLIONE ALESSANDRO 08/04/02001
OLIVA LUIGI 27/08/02002
PALLADINO PIERPAOLO 05/03/02003
PISCITELLA GIANPIERO 25/03/02002
RENIS VINCENZO 09/02/02001
RICCIO EMMANUEL 02/05/02003
RUSSO GIUSEPPE 11/11/02003
SORRENTINO SALVATORE 21/02/02004
VITA ANTONIO JUNIOR 02/04/02002
VORZILLO DOMENICO 24/06/02002

CASERTANA
ANGELINO LUIGI 16/09/02004
CALENDA RAFFAELE 12/08/02003
CAPUTO ALESSANDRO 05/10/02002
CONTE ANTONIO 09/06/02000
D'AGOSTINO MARIO 03/10/02001
DEL GIUDICE ANTONIO 01/05/02004
FIORE PASQUALE 30/01/02002
PISCITELLI GIUSEPPE 16/08/02001
PORRINO ANNINOGIUSEPPE 16/03/02001
SPERATI SALVATORE 11/10/02002
VIGLIONE SIMONE 10/06/02002

PRO VERCELLI
AIASSA ANDREA 10/07/02000
BRUSCO PAOLO 04/05/02001
PAOLUCCI NICCOLO 12/02/02004

RIETI
CAMMAROTA SIMONE 15/02/02000
CASTELLANO CHRISTIAN 14/07/02001
CAVARIANI FEDERICO 28/04/02001
CICCOTTI CHRISTIAN 15/03/02000
DELLE MONACHE ANDREA 01/06/02000
FLORIDI NICOLO 24/09/02001
GAMBINO GABRIELE PIO 02/10/02002
GERINI NICHOLAS 18/05/02000
LIBERALI LUDOVICO 20/05/02000
RENZI RENATO 18/06/02002
VENTURINI MATTIA 01/05/02001

FERMANA
DEMOSKI JUSUF 23/09/02000
MARINUCCI JACOPO 03/12/02002
MORA DAVIDE 26/08/02001
PAOLUCCI GIAMPAOLO 24/12/02002
RAPARI NICHOLAS 06/09/02001
VALLATI DANIELE 17/01/02003

SUDTIROL
BOCCHIO LORENZO 10/05/02002

IMOLESE
ALOE MATTEO 03/05/02004
BOUHAMDI FIRAS 10/07/02000
DONATI GIULIO 25/03/02000
LA VERSA CARMELO 17/01/02003
PERNA DARIO 27/08/02000
RAPISARDA FABRICIO 15/07/02000

MATERA
ALLEGRETTI VITO 06/04/02002
CALICCHIO FRANCESCO 27/02/02002
CANGIULLI ANDREA 20/08/02000
CAPPIELLO MARIO 12/01/02001
CASANOVA TOMMASO 08/08/02001
CASTORO ALESSANDRO 01/08/02002
CIANCIOTTA VINCENZO 06/04/02000
CIARFAGLIA NICOLA 18/08/02000
COLUCCI VITO 12/05/02000
DEL VECCCHIO MATTIA 13/09/02003
INTRONA STEFANO 21/02/02000
LAVACCA DAVIDE 26/09/02001
LOPEZ EDOARDO 05/07/02001
LOSPALLUTO GIANCARLO 18/01/02003
MARRAFFA DAVIDE 30/11/02002
MATERA FRANCESCO SAVER 13/09/02000
OLINDO ANDREA 19/03/02002
PAOLICELLI MARCO 12/04/02000
PAPANGELO GIANPIERO 08/05/02002
PIZZI DANILO 19/12/02003
POLISENO GIACOMO 27/01/02000
RANIERI GIANVITO 21/04/02000
SCARDIGNO DANIELE 13/01/02004
SCIANDIVASCI ALESSANDRO 08/05/02001
SIMONE NICHOLAS 27/10/02000
STRIPOLI DARIO 04/05/02000
TEDONE AYRTON JOSE 15/07/02002
TRANI MARIO 03/08/02002
UGONE CHRISTIAN T 02/09/02002
VILLANO ANTONIO 27/04/02002
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