Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Prima parte
In relazione all'art 107 c.2 delle NOIF, sono state pubblicate le liste di svincolo dei club di serie C che riguardano i giovani di serie.
Questo l'elenco dei nominativi seguiti dalla rispettive date di nascita. L'elenco è stato suddiviso in due parti per una miglior leggibilità:
BITONTO
FILOGRANO VINCENZO 26/01/2002
GELAO NICOLA 10/05/2002
ALMA JUVENTUS FANO
PANICALI FEDERICO 05/01/2005
ALESSANDRIA
FILIPPONE MARCO 01/02/2002
LUCACI NICOLAS 23/01/2003
MANCUSO MATHIAS 03/01/2002
PIAZZOLLA LEONARDO 01/09/2002
ROMANO ALESSANDRO 05/03/2004
AREZZO
ABBATE GABRIELE 22/03/2005
CAUSHAJ MATEO 03/03/2002
DI TORA DARIO FRANCESCO 19/03/2004
MARCHETTI ALESSIO 06/05/2003
MAZZOLETTI ANDREA 01/04/2003
PALAZZINI FRANCESCO 18/03/2003
VELTRONI FILIPPO 09/12/2003
AURORA PRO PATRIA
CATANIA BRUNO 12/10/2004
DIANA GASPARELLO GIOVANNI 30/05/2002
AVELLINO
ACUNTO DIEGO 01/06/2005
DI NAPOLI ENRICO 26/07/2005
FUSCO GAETANO 10/10/2005
LEPRE ANTONIO 18/07/2005
MAIONE NICOLA 16/02/2005
MARRONE LUIGI 22/03/2005
MAURIELLO GIUSEPPE 29/08/2005
MUROLO GAETANO 23/04/2005
SALZANO ENRICO 24/09/2005
TRIPODI MARIO 19/01/2005
VISCONTI GIUSEPPE 29/08/2005
VITIELLO FRANCESCO 08/04/2005
PICERNO
BOCCIA ANDREA 06/03/2003
GRAMMATICO SAMUELE 19/07/2003
IORIO ALFONSO 20/05/2003
MINUCCI MARIO 15/10/2003
ROSA ALESSANDRO 03/07/2002
BARI
ARDINO ANDREA 28/02/2005
BONABITACOLA NICOLA 30/10/2004
LABARILE DANIELE 12/03/2003
LANOTTE NICCOLO 20/09/2002
MINERVINO GIOVANNI 08/03/2002
RAPIO PASQUALE 18/06/2004
VANNELLI LORENZO 30/03/2005
CARPI
CAPUTO FRANCESCO 15/01/2005
COLISTRA TOMMASO MARIA 24/01/2005
SAEZZA RICCARDO 20/09/2004
CARRARESE
PINNA NICOLO 07/10/2002
CASERTANA
ARUTA MANUEL MARIO 14/06/2003
CIMMINIELLO ANTONIO 01/03/2003
ESPOSITO GENNARO EMANUEL 01/09/2002
ESPOSITO MATTIA 22/06/2004
FAZI DARIO 20/01/2002
LANDI FRANCESCO 20/03/2003
NOTTURNO CIRO 20/05/2003
QUADRO MARCO 12/09/2003
ZAVARONE VALERIO 22/02/2004
CATANIA
AGATI SALVATORE 14/06/2002
ALVANI GIUSEPPE 05/04/2004
BONACCORSO FEDERICO 08/02/2003
CANTARERO DYLAN 17/09/2002
CAPUANA CARLO MARIA DAN 18/08/2005
CATINELLA SALVATORE 22/02/2004
CONTI DARIO 04/04/2002
DI FRANCESCO ALESSIO 06/03/2003
DI PERNA SIMONE 29/06/2005
FINOCCHIARO GABRIELE 12/07/2003
GALVAGNA GABRIELE 03/05/2005
LA DELFA LORENZO 14/11/2002
LAUDANI GIUSEPPE 10/12/2004
LO PRESTI SIMONE 04/03/2005
MACCARRONE CHRISTIAN 09/09/2002
MASTROSIMONE GABRIELE MICHEL 08/06/2004
MONCADA FILIPPO 15/02/2005
MONTAGNO CAPPUCCIN SAMUELE 12/04/2005
OZAWJE EMANUELE 22/02/2004
PAPPALARDO DAVIDE GIUSEPPE 24/09/2005
PAPPALARDO RICCARDO 24/05/2002
PEDALINO ANTONINO 11/08/2005
PICCIONE IVANO 02/02/2004
PUCCIO VINCENZO 31/05/2004
ROMANO VINCENZO 17/03/2004
SARNI ANTONIOVINCENZO 28/12/2004
SIRACUSA MATTIAS 30/12/2003
VIOLANTE DARIO 07/02/2005
VIRGILLITO ANTONIO 17/03/2004
VITELLI LUIGI 16/05/2004
CATANZARO
ELIA GIUSEPPE 10/06/2005
GRIDA NICOLA 06/10/2004
SINAGRA EMANUELE 26/08/2003
SPERANTE CRISTIAN 25/02/2003
CAVESE
ARUTA PIERLUIGI 14/12/2002
AVOLIO GENNARO 17/06/2002
BALIDO PASQUALE 25/01/2005
BIZZANTINO GIUSEPPE 14/08/2005
CAPASSO RAFFAELE 25/02/2005
COCCHIA PASQUALE 09/07/2005
D'ERRICO VINCENZO 07/02/2005
D'ANTUONO NICHOLAS 06/06/2005
DE SIMONE FRANCESCO 11/02/2005
DI CETO ANTONIO 09/04/2005
ESPOSITO GIUSEPPE 09/04/2005
FERRARO MATTEO 10/05/2005
FRASCA RAFFAELE 07/04/2005
IAZZETTA PASQUALE 20/07/2005
MAMMOLITI UMBERTO 31/03/2005
MOLITIERNO IVAN 25/07/2003
NAPPO SABATINO 01/04/2006
PALLADINO ANTONIO 15/03/2005
PIPICELLI NICOLA 05/10/2005
PRISCO RAUL MARIA 20/01/2005
RAIOLA FRANCESCO PIO 25/03/2005
ROMANO SALVATORE 20/01/2003
RUOCCO MARCO 28/02/2005
SCHIANO RAFFAELE 05/01/2005
TOSCANO CARMINE 11/10/2005
VOLLARO GIUSEPPE 02/03/2005
Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n. 13/05 del 10/11/2005
Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione n. 18246
Aut. Lega Calcio Serie A e Serie B num. 53
Copyright © 2000-2020 - TUTTOmercatoWEB.com ®
Tutti i diritti riservati
P.IVA 01488100510