Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Seconda parte

Quest'oggi sono state pubblicate le liste dei giovani di serie svincolati dai club di serie C, secondo l'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia).
Di seguito la seconda ed ultima parte dell'elenco suddiviso per squadra e con la data di nascita di ogni atleta.:
OLBIA
FRESI GIACOMO 22/01/02003
IORI ROBERTO 29/03/02002
MILIA GIAN MICHELE 19/06/02002
MURGIA NICCOLO 06/02/02003
PITTORRU RAIMONDO 16/05/02003
RAINERI FILIPPO 02/04/02002
PAGANESE
ALBORINO RAFFAELE 21/01/02004
AMBRA FRANCESCO 25/02/02003
BORRELLI ARMANDO HERMAN 30/04/02001
CLEMENTE FRANCESCO 08/05/02004
CONTE MARIO 18/09/02002
CORCIONE MATTIA 15/11/02001
D'AMBRA ANDREA 30/01/02001
DEL PRETE NICOLA 04/06/02001
ESPOSITO ANTONIO 27/02/02002
GIULIANO GIUSEPPE 07/05/02002
LOTTANTE GIUSEPPE 24/02/02004
MAZZOLA VINCENZO 09/01/02002
MAZZONE SIMONE 17/05/02001
PASTORE SIMONE 30/06/02004
PIGNATELLI GENNARO 28/03/02001
SCARANO PASQUALE 21/01/02003
SOVIERO GIOVANBATTISTA 10/09/02001
VISCOVO CHRISTIAN 09/02/02002
PIACENZA
ALTIERI ANTONIO CRISTIA 25/04/02002
MEREGALLI FELIPE 08/09/02002
PORDENONE
DOMI ALEN 28/07/02003
POTENZA
CALISI ANTONIO 19/01/02001
FARINELLI ROBERTO 02/10/02001
GUARINO IVANO 04/09/02002
LISTA LORENZO 09/01/02001
MASI COSIMO 28/02/02001
PEDICO ANGELO RAFFAELE 02/06/02000
PELUSO CIRO 16/02/02001
RANIERI LUIGI 07/07/02002
SARACINO MICHELE 12/04/02002
SETTEMBRE ROCCO 04/08/02003
RENDE
CONVERTI ANTONIO 06/04/02003
DE ROSE EUGENIO ANDREA 14/03/02001
MURANO FRANCESCO 29/01/02003
PECORARO MANUEL 24/04/02001
SENATORE GIOVANNI 16/07/02003
AREZZO
BASSINI MARCO 29/05/02001
BORDIGHELLI DIEGO 01/10/02000
BROGI PIETRO 29/01/02004
CIACCIA FRANCESCO 23/01/02001
CIRRI LEONARDO 16/04/02001
COLELLA AURELIO 14/05/02001
FARSETTI JOELE 15/01/02001
LEONESSI MARCO 27/02/02001
MATTEINI NICCOLO 03/12/02002
MAZZESCHI FRANCESCO 01/04/02004
ROMANELLI RICCARDO 28/10/02001
JUVE STABIA
CAUTERO LUIGI 01/01/02002
COPPETA MICHELE 06/04/02002
DATTILO ANTONIO 07/02/02002
FERONE MARIO 05/02/02003
FESTA JACOPO 07/01/02004
FRANCHINI SIMONE 25/07/02002
GUASTELLA GIANLUCA 23/01/02002
MONTELLA PIETRO 06/03/02004
NARDELLI EUGENIO 08/04/02001
PISTOLA DARIO 12/02/02001
RUGGIERO ETTORE 19/02/02004
SAGLIANO DANILO 20/11/02002
SANNINO FABIO 05/04/02000
SANNINO LUCA GIUSEPPE 09/09/02003
VITIELLO FRANCESCO PIO 24/05/02002
MONOPOLI
BIANCO PIETRO PAOLO 27/07/02000
CONSOLE ERNESTO CLAUDIO 02/05/02000
DAUGENTI DOMENICO 26/04/02000
DI MAGGIO BRUNO 21/03/02002
GUAGNANO FRANCESCO 20/04/02003
LACANDELA GIANLUCA 22/04/02004
LAURIA FRANCESCO 03/05/02002
LIPPOLIS DAVIDE 04/05/02002
MANZARI GIANLUIGI 27/02/02004
MARASCIULO ANTONIO 20/03/02004
OSCURO NICOLO 24/10/02001
RANIERI SAVERIO 17/10/02000
STALLONE ALESSANDRO 01/09/02002
TISCI ENRICO CARLO 29/12/02000
VITTO NICOLO 18/03/02002
MONZA
MAGRO REIBALDI ROBERTO ERMINIO 24/01/02003
VILLA RICCARDO 29/04/02003
SAMBENEDETTESE
ACCATTOLI NICHOLAS 12/10/02001
DONATI LUCA 18/06/02004
FELLOUSSA OMAR 26/02/02003
PETRELLI ANDREA 12/03/02004
PIERGALLINI STEFANO 27/09/02000
TERAMO
BORRELLI GIOVANNI 11/03/02002
DI LUCIANO CHRISTIAN 07/04/02004
PORRINI GIULIO 07/02/02003
SICULA LEONZIO
ALIOTTA ALEX 04/06/02003
RUGGIERI LORENZO 10/04/02003
SIRACUSA
CAPIZZI CARMELO 03/01/02002
CATANIA FRANCESCO 16/11/02002
FALCO NATALINO 11/01/02002
GIULIANO EMANUELE BERNAR 23/07/02002
GULLA PAOLO 21/06/02001
KOCIAJ LUCA 10/08/02001
MALANDRINO ANTONIO 18/09/02001
METALLO SALVATORE 16/05/02001
MOSCHELLA MARCO 14/03/02002
RIFICI FRANCESCO 30/04/02002
ROMEO ANTONIO 20/12/02001
SACCO FEDERICO 17/01/02003
SBRIGLIO EMANUELE 20/04/02001
SEQUENZIA FABIO 19/04/02002
SPADARO MATTEO 17/08/02004
TERNANA
RICCI MATTEO 10/07/02002
TRAPANI
ANASTASIO CARLO DAMIANO 29/07/02002
CASTIGLIONE ANGELO 26/02/02003
CRISTALDI GIROLAMO 14/09/02003
LETO ANDREA 24/05/02002
MARRONE MARCO SEBASTIAN 28/01/02002
SCIACCA GIOVANNISALVAPI 03/08/02002
TOSTO MARCO 06/12/02003
VELLA ENRICO 21/03/02000
ZANGHI CARLO 24/03/02001
CATANZARO
DECARIA DAVIDE 21/05/02001
FERA DENNIS 18/04/02003
GIAMPA EMANUELE 06/05/02004
MAGGIORE MANUEL 28/09/02000
MARRAZZO MAURO 17/05/02004
PAPARAZZO ANTONIO 06/01/02000
VOCI GIANMARCO 12/09/02003
CITTA' DI PONTEDERA
GANETTI LORENZO 24/06/02003
MELONE DAVIDE 17/04/02000
SALVADORI FEDERICO 27/02/02004
PISTOIESE
BISTONI MANUEL 21/04/02004
TRIESTINA
MASTRODOMENICO VINCENZO 16/04/02000
SOTIRA CHRISTIAN ANTON 17/09/02001
VICENTINI NICOLO 03/05/02002
VIBONESE
CILURZO PASQUALE 15/08/02002
CORIGLIANO SAVERIO 20/01/02002
CORRADO PASCAL 01/10/02002
CURELLO PIOMICHELANGELO 28/05/02000
FAVASULI PIETRO 29/01/02002
MOLINARO NICOLA 04/01/02000
PISANO FRANCESCO 07/02/02003
STRAMANDINOLI GIUSEPPE MICHEL 07/07/02003
REGGINA
DìAGOSTINO MATTEO 13/02/02001
DE PAOLI ANGELO 14/01/02001
FORMICOLA GAETANO 06/06/02001
GAMBELLO MASSIMO SETTIMO 08/06/02004
GIARDINIERE MARIO 19/01/02002
LA RAGIONE DOMENICO 03/01/02001
MUCCIOLA MARCO 24/02/02000
POSTORINO SALVATORE 15/05/02001
RAFFA ANDREA 03/06/02001
VIRTUS ENTELLA
CERIANA MATTEO 10/04/02002
MELCHIORRE MARCO 22/04/02000
MINO KEVIN 21/07/02002
PRIOLI ANDREA 02/03/02001
VIRTUS FRANCAVILLA
LIUZZI GIUSEPPE 26/03/02002
LOMARTIRE PIETRO 12/10/02001
MANCINI DAVIDE 03/07/02001
MASSAGLI FEDERICO 30/08/02000
MENNELLA GAETANO COSIMO 03/04/02002
PLEVI FRANCESCO 09/12/02002
RUCCO SIMONE 19/06/02001
ZITO SEBASTIANO 23/05/02001
VIS PESARO
BILLI MATTEO 07/06/02001
CORTESE PIERPAOLO 12/03/02001
DERVISHAJ CORRADO 02/02/02000
GHISELLI MATTEO 28/06/02002
MANZONI PIETRO 11/12/02000
MORGANTI LORENZO 02/10/02003
PITTONI SEBASTIAN 13/05/02000
POLIDORI MATTEO 21/07/02001
SENSOLI NICCOLO 13/03/02001.