Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Seconda parte
La Lega Serie C ha pubblicato la lista dei giovani posti in regime di svincolo dai club, secondo l'art. 107 delle NOIF.
Di seguito pubblichiamo la seconda ed ultima parte dell'elenco nominativi con relativa data di nascita:
MONZA
BEU ALESSIO 13/02/2001
BRIOSCHI LORENZO 18/05/2001
BRUSA EDOARDO 14/03/2001
CANTE MIRKO 16/09/2002
CASSAGHI ANDREA 11/04/2001
CERRINA FERONI NICCOLO 10/01/2001
CORTI NICCOLO 10/06/2001
DI MANGO MANUEL 19/01/2001
GEROSA MATTEO 08/01/2002
IPPOLITO RICCARDO 30/08/2001
MORGANTI NICOLO 15/06/2001
PASCALE DENIS 16/01/2001
RADICE LORENZO SERGIO 28/02/2001
RUDI DAVIDE 25/01/2001
TUMINO MANUEL 30/08/2001
VAGHI DENNIS 19/11/2001
OLBIA
ACHENZA TOMASO ANTONIO 29/10/2001
ASARA ALESSANDRO 01/10/2001
CANO PAOLO 20/07/2001
CASSITTA EDOARDO 07/09/2001
CHESSA GIANMARIO 05/06/2001
CIADDU EMANUELE DIEGO 04/09/2001
FAEDDA PAOLO 11/04/2001
OCCIGANU GAVINO 26/06/2001
PORCU ALESSANDRO 27/05/2004
SCANU GABRIELE 14/09/2001
PAGANESE
CAPPARELLI GENNARO 11/02/2005
CAPUOZZO ANGELO PIO 20/08/2003
CAPUOZZO PASQUALE 13/01/2005
ESPOSITO FRANCESCO PIO 24/06/2005
GRANATO GIUSEPPE 11/06/2003
MARESCA ALBERTO 08/07/2005
MUSELLA MARCO 04/02/2002
PRISCO GABRIELE 24/01/2005
PALERMO
AIELLO FRANCESCO PAOLO 29/07/2002
BROCCO ANTONINO 05/01/2004
CARDELLA FRANCESCO 10/08/2002
CORALLO GABRIELE 04/09/2001
FERRANTE ANDREA 26/01/2001
FUSCHI ALESSIO 18/08/2004
GENTILE PIETRO 12/01/2002
GUELI GIOVANNI 30/04/2002
LIPARI ROBERTO 18/10/2002
MATTEI CLAUDIO 27/04/2002
RUFFINO ALESSIO 29/04/2002
SCLAFANI MICHELE 27/06/2005
TRENTACOSTE OTTAVIO SAMUELE 20/05/2002
PIACENZA
CAVIGLIA MATIAS 25/09/2003
MOULAY OMAR FARES 27/01/2003
PORATI ALBERTO 08/03/2001
TADINI FILIPPO 17/06/2002
TROKA PAOLO 28/03/2002
PICERNO
BRUNO EMANUELE 02/05/2002
CATALFAMO MATTEO 08/02/2002
CELENTANO DONATO 28/03/2002
DI MAGGIO BRUNO 21/03/2002
DI STANO FRANCESCO PIO 21/08/2002
FILIPPELLI ALESSANDRO 20/06/2002
SESSA GERARDO 29/07/2002
PISTOIESE
DARBOE MUHAMMED 15/08/2000
CITTA’ DI PONTEDERA
ACCARDI ALESSIO 09/08/2003
BAGNAI ELIA 03/02/2005
BALLONI FEDERICO 11/08/2000
BELLUCCI THOMAS 08/07/2005
BERTOLINI LEONARDO 28/10/2003
BIANCHI ALESSANDRO 16/10/2001
BIANCIARDI ALEX 11/12/2003
BURRAFATO VINCENZO 09/05/2000
CANNATA MASSIMO 05/10/2002
CIABATTINI ALBERTO 02/04/2003
CIRRI LEONARDO 16/04/2001
CURCI MATTEO 04/03/2003
DAKA KLAUS 13/09/2003
DANIELI NICCOLO 18/09/2001
DE CARLO DIEGO 21/05/2000
DEL FIORE ANDREA 08/11/2002
ESPOSITO SALVATORE 05/04/2001
FISCELLA MICHELE 12/01/2001
FRESCHI EMANUELE 01/04/2001
FRIXA MARIO 21/08/2003
GIULIANI GIANLUCA 22/11/2002
GIULIANI PIERFRANCESCO 11/04/2001
IARIA DAVIDE 18/05/2001
INTERDONATO ROBERTO 30/05/2001
MARINI FILIPPO 23/03/2001
MARINO VINCENZO 05/03/2002
MORONI DAVIDE 03/12/2002
NANNELLI JACOPO 12/12/2001
OIENI FELICE 16/03/2001
PICONE ARTURO 04/05/2000
PORRINO ANNINO GIUSEPPE 16/03/2001
PRETATO MATTIA 16/05/2002
PRUNETI FRANCESCO 13/07/2002
RACO RICCARDO 30/06/2000
RAVELLI LUCA AMBROGIO 03/01/2001
TRICARICO ANTONIO 19/07/2003
VARRIALE MARCO 13/10/2003
VINTALORO SIMONE 15/07/2003
VOLPI EDOARDO 22/07/2001
ZACCANTI ALESSIO 18/02/2002
ZADRIMA STEVEN 18/01/2001
POTENZA
AVALLONE ANTONIO 27/05/2005
CALABRESE MARCO 26/08/2005
CIGLIANO ANIELLO 04/10/2005
DI LECCE MICHELE 16/09/2003
ENACHE PIETRO ALIN 01/02/2005
ESPOSITO GABRIELE 01/09/2005
IANNUZZIELLO AMERIGO 04/02/2003
LENGE ANTONIO PIO 04/08/2005
LOPARDO ROCCO 09/05/2003
MAMONE FABRIZIO 16/03/2005
MARTOCCIA ANDREA 19/07/2005
MURANO SIMONE 15/04/2003
MUSCO PASQUALE 13/06/2001
PEPE LUIGI 20/05/2003
PERRINI PASQUALE 16/07/2003
SICILIANO ANTONIO 26/03/2005
SILVANO ANTONIO 05/01/2002
VIGNOLA DAVIDE 21/07/2002
VOLINI ANDREA 10/06/2005
PRO SESTO
AMBROSINI CLAUDIO DOMENIC 12/08/2001
CROSARIOL TOBIAS 22/04/2001
GOVONI GABRIELE 20/02/2001
IERVOLINO MATIA 23/04/2001
LECCESE ANTONIO 01/09/2001
LEO MARCO DAMIANO 06/01/2001
LIOTTO ALESSANDRO 04/11/2001
MACULOTTI ERIK 18/05/2001
MANCUSO MARCO SAMUEL 20/09/2002
MIGLIANO ALESSANDRO 17/01/2001
ORRICO MATTEO 29/03/2001
PAPARELLA ALESSANDRO 19/05/2001
PREZIOSA GIUSEPPE 10/06/2001
PRIMAVERA FILIPPO 24/06/2001
RUDILOSSO NICOLAS 28/02/2001
RUSSO DANIELE 20/09/2001
SASSI RICCARDO ANGELO 09/07/2001
SERRALUNGA GIACOMO 17/02/2001
TRIONFO LUDOVICO 11/07/2001
ZAPPA MIRKO 15/01/2001
REGGINA
TRINGALI SALVATORE 25/01/2005
RENATE
CALLEJON MATIAS THOMAS 15/01/2002
CARBONE ALESSANDRO 11/02/2003
FUSTO LORENZO 06/05/2003
MINTRONE JACOPO 12/10/2001
RANIERI JACOPO 17/02/2005
SIRONI NICOLO MARIO 20/05/2001
ROBUR SIENA
BUSINI FRANCESCO 10/11/2002
CIRAVEGNA BRANDO 30/10/2002
DEL GROSSO RICCARDO 17/03/2002
MALAFRONTE GIUSEPPE 31/03/2003
MENCACCI KEVIN 24/06/2003
POLACCHI ANGELO 29/11/2001
SINANI LODIAN 12/01/2003
SAMBENEDETTESE
ALI DAVIDE 14/01/2001
AMADIO EDOARDO 09/05/2003
BRUNO DIEGO 28/03/2001
CANDELLORI CHRISTIAN 27/02/2003
CIMINO GIUSEPPE 20/06/2003
CRESCENZI DANIELE 16/11/2001
DI BUO LORENZO 21/07/2001
DOMIZI NICOLO 28/03/2001
FATTORI NICOLO 19/07/2003
GARBUGLIA GIULIO 23/04/2001
LALA NIKOLIN 03/10/2001
MALANDRUCCOLO RICCARDO 26/03/2000
PECCI NICOLO 12/02/2001
PETRINI FRANCESCO 14/05/2001
POMPEI PAOLO 27/08/2002
POSTACCHINI DIEGO 29/03/2001
ROSSI SAMUELE 12/07/2001
SISTILLI MATTIA 24/02/2004
TEODORI RICCARDO 05/07/2001
ZOCCOLI ROCCO 02/03/2003
SUDTIROL
BUCCINI JULIAN 08/02/2002
CERNETTI LUCA 27/02/2002
DEPORTA ARIS 28/07/2005
KLOTZNER JAKOB 24/03/2005
KRUSELBURGER TIMON 13/03/2004
OBERMAYR THEO 07/07/2004
THEINER ELIAS 18/04/2005
VILLGRATER LEO 03/01/2005
TERAMO
PINCELLI FILIPPO 17/12/2001
TERNANA
CALVIGIONI LEONARDO 31/05/2002
CAPELLINI MATTEO 12/06/2001
COIA MICHELE 20/02/2000
DI BARI ALESSIO 05/02/2001
DI PATRIZI MARIO 11/02/2001
DI RENZO ALESSANDRO 22/09/2000
DUZZI NULLI SAMUELE 10/04/2004
FILIPPONI MATTEO 06/08/2000
FRANCESCANGELI ANDREA 17/03/2000
GREGORI MATTEO 23/03/2002
MASUCCI GIUSEPPE 01/08/2003
MIGNONE NICOLO 03/08/2000
ORTENZI ALESSIO 17/01/2001
PATTELLI SIMONE 03/02/2002
PAVANELLO GUIDO 07/09/2001
PESCE ANDREA 29/11/2001
TRIESTINA
CHIA ALESSANDRO 06/02/2003
DE PANFILIS LUCA 18/08/2001
MARKOVIC NIKOLA 22/04/2003
NAPPO ANIELLO 22/03/2001
PINESSI FEDERICO 19/03/2001
RADICELLI GIOVANNI 03/01/2001
ZEBBOUDJ OMAR 04/05/2001
TURRIS
BARRETTA GENNARO 24/01/2002
BLONDINO LORENZO 14/01/2003
CALCAGNO ANDREA 07/03/2003
CREDENTINO ALFONSO 05/06/2001
FIBIANO MICHAEL 11/05/2001
MONACO ANTONIO 26/03/2002
PETRONE RAFFAELE 08/11/2002
POMPEO LUIGI 07/03/2001
VIRTUS FRANCAVILLA
BASILE GIANLUCA 13/02/2002
D AMURI ANDREA 30/07/2003
DELLATTI JACOPO 12/02/2004
DI LEO ANTONIO 15/01/2005
RONCI ANTONIO 27/08/2002
SALINARO FRANCESCO 04/05/2004
TORALDO LORENZO 20/03/2001
VIS PESARO DAL 1898
CAGGIANO ALESSIO 22/07/2004
DE ANGELIS NICOLO 29/06/2004
MASSA GENNARO 03/09/2004
OREFICE LUIGI 05/08/2003
PALAZZI FRANCESCO 16/07/2001
PALOKA CRISTIAN 07/03/2002
RUSSO SIMONE 13/07/2001
VAGNARELLI MATTEO 21/09/2001
VERDE GAETANO 03/03/2005
VITERBESE
AMBROSI GIACOMO 03/08/2004
AZZOLI NICOLAS 29/09/2003
BAGGIANI ALESSIO 24/09/2001
BUCCI DIEGO 31/05/2004
CAMARDELLA ALESSANDRO 12/02/2003
CAPATI CRISTIANO 18/07/2002
CARINELLA SAMUELE MARIA 11/03/2001
CAROSI SIMONE 15/03/2004
COLAGE RICCARDO 25/02/2002
CONSIGLIO GIUSEPPE 08/02/2001
CONTINI JACOPO 25/02/2003
COSTANTINI FRANCESCO 17/07/2002
DANGIO GIANMARCO 24/08/2003
DE BONIS MICHELE 23/04/2003
DI VIRGINIO MICHELE 03/07/2003
FERRARA SANTO SAMUELE 03/10/2003
FIMIANI JACOPO 06/10/2001
FONDI LUCA 10/11/2001
FOSCOLI LORENZO 19/09/2004
FRANCO LEONARDO 04/12/2001
FURIA RICCARDO 20/04/2001
GEMELLI AURELIO 15/07/2002
GHITA CHRISTIAN 15/07/2003
GIANNETTI ALESSANDRO 20/07/2001
GIANNINI FRANCESCO 17/05/2003
GIOVINAZZO MATTIA 08/01/2002
GULINELLI GABRIELE 09/04/2003
LATTANZI LORENZO 14/01/2004
LORETI GABRIELE NAZZAR 21/01/2003
MASINI MICHELE 21/05/2002
MASSACCESI MATTEO 10/08/2001
MILUZZI ANTONIO 01/06/2005
NUNZI NICOLO 03/08/2001
ONORI MATTIA 22/03/2004
ORIOLESI ANDREA 25/09/2002
PANFILI LORENZO 11/04/2001
PONTUALE MATTEO 10/09/2002
PROCESI ALBERTO 26/08/2004
PURGATORI ALESSANDRO 11/03/2003
RICCI LEONARDO 12/05/2001
RIZZO STEFANO 24/06/2001
ROSSETTI EMILIANO 23/11/2001
SALIMBENI STEFANO 01/04/2004
SGARAMELLA TIZIANO 13/04/2004
SOCCIARELLI MANUEL 22/12/2001
TODJA AXSIEL 22/07/2002
TONTONI MICHELE 05/09/2003
TUFANO MATTIA 24/09/2003
VITALI NICOLO 16/02/2001
ZEGA ANDREA 09/04/2004.
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